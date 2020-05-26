كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب: عقد قمة لمجموعة الـ 7 فرصة لعودة الحياة إلى طبيعتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى في مارس اجتماعا للمجموعة كان مقررا في العاشر من يونيو مع تفشي جائحة فيروس كورونا على مستوي العالم مما أدى إلى تقليص حركة السفر الدولي.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه قد يسعى إلى العودة لفكرة عقد اجتماع فعلي قرب واشنطن قائلا إن ذلك سيوجه رسالة تفيد بأن العالم يعود لطبيعته.

وقال أوبراين لشبكة (سي.بي.إس) “قمة مجموعة السبع، إذا انعقدت فعليا وهذا ما نعتقد أنه سيحدث، فستنعقد في نهاية يونيو”.

وأضاف أن واشنطن اقتربت من ذروة التفشي وأن الولايات المتحدة ترغب في عقد الاجتماع بمشاركة فعلية إذا سمحت الأوضاع بذلك.

Advertisements

لكن الطبيبة ديبورا بيركس منسقة قوة مهام الاستجابة لجائحة فيروس كورونا بالبيت الأبيض قالت يوم الجمعة إن مدينة واشنطن بها أعلى نسبة حالات إيجابية في البلاد.

وقال أوبراين إنه يعتقد أن زعماء مجموعة السبع يفضلون الاجتماع الفعلي عن الاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأضاف: "وجه الرئيس الدعوة والاستجابة عظيمة حتى الآن… بخصوص الترتيبات.. سنضمن فحص الجميع. وسنضمن بيئة آمنة إذا قرر الزعماء الحضور إلى هنا. نود استضافتهم في واشنطن".

وقال مسؤول بقصر الإليزيه يوم الأربعاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور قمة مجموعة السبع إذا سمح الوضع المتعلق بتفشي الجائحة.