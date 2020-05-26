كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعلن تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي الاتفاق بعد خلاف بين السلطات الاتحادية والولايات، حول مدى سرعة تخفيف إجراءات العزل التي ساعدت على تجاوز التفشي بعدد قليل نسبيا من الوفيات على مدى الشهرين الماضيين. وتنص القرارات الجديدة، على أنه "سيكون بمقدور 10 أشخاص، أو عائلتين، التجمع في المنزل في أماكن مغلقة أو في أماكن عامة"، لكن المشروع الحكومي ينص على "الإبقاء على مسافة دنيا بمتر ونصف المتر" حتى بعد 5 يونيو. كما "سيتم الإبقاء التزام الكمامات في بعض الأماكن العامة، والالتزام قدر الإمكان بتنظيم اللقاءات الخاصة في الهواء الطلق، لأن خطر العدوى فيها أضعف". وسجلت ألمانيا حتى الاثنين 178570 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8257 وفاة.