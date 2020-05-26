كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسجل 73 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، بلغت 28530 منذ الأول من مارس، وذلك بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان للمديرية العامة للصحة في فرنسا أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 145555، بعد تسجيل 275 حالة جديدة منذ يوم الاثنين.

كما أشارت المديرية إلى أن 16264 مصابا بكورونا، أي أقل بـ534 من إحصاءات يوم الاثنين، يتلقون العلاج في المستشفيات، لافتة إلى تراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة عبر البلاد بمقدار 54 منذ يوم الاثنين، ليصبح 1555 حالة فقط.