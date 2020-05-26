شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. توزيع 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لصعدة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، 640 حقيبة إيوائية للنازحين في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,827 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

Advertisements واشار المركز الى ان توزيع هذه المساعدات يأتي ذلك في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لدعم الأمن الغذائي في مختلف المحافظات .

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