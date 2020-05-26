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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يعتقل قيادياً داعشياً موالياً لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف اعتقال الجيش الوطني الليبي، الإرهابي أبو بكر البويضاني في محيط طرابلس، عن مستوى القيادات الإرهابية التي يعتمد عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تنفيذ أجنداته الإقليمية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الاسم الحقيقي للإرهابي، هو محمد البويضاني، في السادسة والأربعين من عمره، وهو من سكان باب عمرو بمحافظة حمص السورية، التحق بتنظيم داعش في سبتمبر عام 2014، قبل أن ينضم لميليشيا فيلق الشام، الذي تم تشكيله برعاية تركية، وهو فصيل إخواني، وتلقى تدريبات متقدمة في بلدة تل رفعت، نهاية 2014، وفقا للبيان.
كما شارك في معارك الجيش التركي ضد الأكراد شمالي سوريا.
كما عرف عنه خطف النساء، واغتصابهن، ما جعل منه أحد أهم المطلوبين جنائياً في الداخل والخارج.
وفي مارس الماضي، انتقل إلى ليبيا، برعاية المخابرات التركية، كمسؤول ميداني لقيادة عناصر مرتزقة (فيلق الشام)، في الجبهة الغربية الليبية، وشارك في معارك عدة بمحاور طرابلس، قبل الإعلان عن اعتقاله أثناء كمين نفذه الجيش في معسكر اليرموك، جنوبي العاصمة.
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