شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: ترمب مستاء من طريقة تعامل بكين مع هونغ كونغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستاء من طريقة تعامل بكين مع هونغ كونغ.

وأضاف البيت الأبيض، أن ترمب يشكك في إمكانية استمرار هونغ كونغ مركزا ماليا.