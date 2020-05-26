شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يشيد بجهود الدولة فى حماية المصريين من فيروس «كورونا» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بالجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى حماية المصريين من فيروس «كورونا» الذى هاجم العالم أجمع.

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وقال رئيس الوفد في بيان له، إن الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها فى مساعدة المصابين بالفيروس، واستشهد بما حدث مؤخرا من سوء حالة أحد العاملين بالحزب وتدهور حالته وظهور أعراض «كورونا»، وفور اتصال زوجته بالجهات المعنية تم إرسال سيارة إسعاف على وجه السرعة ونقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة وإجراء الفحوصات اللازمة التى انتهت إلى أنه حالة سلبية، وتم تشخيصها التهاب بالشعب الهوائية، وتجرى متابعة علاجه على أعلى مستوى.

وناشد رئيس الوفد المواطنين عدم الاستماع للشائعات التى تسىء للدولة فى هذه المرحلة، والتى تعد إحدى حروب الجيل الرابع وتهدف إلى إحداث الفوضى وإثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، كما ناشدهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبما تصدره الدولة من بيانات فى هذا الشأن دون الالتفات إلى الكلام المرسل الذى يصدر من جهات مغرضة غير مسئولة.