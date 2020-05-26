لأول مرة منذ 20 أبريل.. عدد الحالات النشطة ينزل دون 2500 والحالات الحرجة في حدود 0.6%

كشف محمد اليوبي مدير مديرية الأوبئة والأمراض، بوزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء عن تفاصيل جديدة فيما يخص الوضع الوبائي بالمملكة مسجلا اسمترار تحسن المؤشرات الوبائية بالمملكة.

وأكد اليوبي، خلال ندوته الصحفية اليومية أن عدد الحالات النشطة بين المصابين بفيروس كورونا، أي الأشخاص الخاضعين للعلاج حاليا، انخفض إلى 2494 حالة، وهو أدنى رقم مسجل منذ 20 أبريل الماضي.

كما سجل اليوبي أن الوضع السريري لهذه الحالات بدوره تحسن حيث أن الحالات الحرجة بين المصابين لا تتعدى 0.6 بالمائة، فيما لا يمثل الأشخاص قيد العلاج الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة إلى 4.3 بالمائة من مجموع الحالات.

كما سجل اليوبي أن معدل سن المصابين قيد العلاج حاليا هو 35 سنة.

وكشف اليوبي أيضا عددا من جهات المملكة لم تعد تسجل حالات إصابة جديدة منذ أيام، فيما انخفضت ووثيرة انتشار الفيروس في جهات أخرى.

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وبشأن الحصيلة اليومية كشف اليوبي عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى 7577 حالة. مشيرا إلى أن هذه الحالات أن هذه الحالات تم تسجيلها بثلاث جهات، ومعظمها بجهة الدار البيضاء سطات، فيما لم يتم تسجيل أية حالة بـ9 جهات أخرى.

كما تم استبعاد 9117 حالة أخرى كان مشتبها بإصابتها بالفيروس ليرتفع إجمالي المستعبدين 153788 حالة.

وخلال 24 تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع الحصيلة إلى202 حالة وفاة تم تسجيلها منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

كما أكد المتحدث تسجيل 107 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى4881 حالة.

بالمقابل لازال 2494 مريضا قيد العلاج بمختلف مستشفيات المملكة.