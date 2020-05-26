حصيلة جديدة.. تسجيل 45 إصابة بكورونا في 24 ساعة.. الإجمالي: 7577

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة لترتفع الحصيلة إلى 7577 حالة.
وكشف محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة والأمراض، بوزارة الصحة أن هذه الحالات تم تسجيلها بثلاث جهات، ومعظمها بجهة الدار البيضاء سطات، فيما لم يتم تسجيل أية حالة ب9 جهات أخرى.
كما تم استبعاد 9117 حالة أخرى كان مشتبها بإصابتها بالفيروس ليرتفع إجمالي المستعبدين 153788 حالة.
وخلال 24 تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع الحصيلة إلى202 حالة وفاة تم تسجيلها منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.
كما أكد المتحدث تسجيل 107 حالة شفاء لترتفع حالات الشفاء إلى4881 حالة.
بالمقابل لازال 2494 مريضا قيد العلاج بمختلف مستشفيات المملكة.
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