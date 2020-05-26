أخنوش: لن تمنعنا كورونا من عيد الأضحى و40 سوقا أسبوعيا سيفتحون أبوابهم قريبا

بعد أيام من إعادة فتح 12 سوق أسبوعي، في ظل حالة الطوارئ الصحية، تستعد عشرات الأسواق الأسبوعية لاستعادة نشاطها، وسط تطمينات بوجود كافة الضمانات لاستعداد كامل قبل عير الأضحى.

وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في حديثه اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين، إن هناك 12 سوقا أسبوعيا مفتوح وسيتم الوصول لأربعين آخر في الأيام المقبلة.

وأضاف أخنوش أنه “يجب أن نعد لعيد الأضحى”، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وصل حسب قوله إلى مليوني 600 ألف رأس من الأغنام مرقم ومراقب، وتم تجهيز قاعدة بيانات مربي المواشي للتتبع والمراقبة استعدادا للعيد.

واعتبر أخنوش أن “كورونا لم يمنعنا من العيد”، وعيد الأضحى حسب قوله هو عيد لوجيستيكي ويجب أن ينتظك خصوصا الأسواق، وهو العمل الذي انخرطت فيه وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة الفلاحة ليكون الجميع في الموعد.

ودافع أخنوش عن استمرار العمال الزراعيين والفلاحين في العمل واستثنائهم من تعويضات كورونا، وقال “كان لا بد من تطوع فئة من المغاربة باش المغاربة ياكلو ويشربو”.