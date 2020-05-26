رمي كميات كبيرة من الخضر الفاسدة في سوق الجملة بالدارالبيضاء في حاويات الأزبال.. التجار: ما حدث كارثة- فيديو

غضب شديد يسود بين تجار الفواكه والخضر في سوق الجملة، في العاصمة الاقتصادية، بعد فساد كميات كبيرة من سلعهم، قبل يوم، ما دفعهم إلى رميها في حاويات الأزبال، في مشاهد أثارت استياءهم.

وعلى إثر ذلك، قال عبد الرزاق شابي، الكاتب العام لسوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء، في حديثه مع”اليوم 24″، إن كميات كبيرة من الخضر، والفواكه تعرضت إلى الفساد، خلال هذه الأيام، بسبب كثرة العرض، وغياب الطلب.

وأوضح المتحدث نفسه أن ماجرى في سوق الجملة كارثة بكل المقاييس، إثر تعرض كميات كبيرة من الفواكه، والخضر للتلف، مسترسلا “لا تتخيلوا حجم الخسائر، التي تكبدها التجار، بعد رمي بضاعتهم الفاسدة”.

إلى ذلك، شدد الكاتب العام لسوق الجملة للخضر والفواكه، في الدارالبيضاء، على أن ما حدث نتيجة إشاعة، روجت بقوة من دون تكذبيها من طرف السلطات، قبل أربعة أيام، تفيد بحضر التجوال بعد عيد الفطر.

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وتابع المتحدث نفسه: “ونتيجة هذه الإشاعة، فسدت أطنان كبيرة من الخضر، والفواكه، ما جعل أصحابها يتخلصون منها عبر رميها في حاويات الأزبال”.

ولفت عبد الرزاق شابي، الكاتب العام لسوق الجملة للخضر والفواكه في الدارالبيضاء، الانتباه إلى أن التجار متضررون بشكل كبير من جراء ما حدث.