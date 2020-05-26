رفيق بوبكر يعتذر بعد فيديو “الإساءة للدين”.. و أنباء عن استدعائه للتحقيق

خرج الممثل المغربي رفيق بوبكر، عن صمته بعدما أثار جدلا واسعا، نتيجة ظهوره في فيديو يسيء فيه للدين.

وفي الوقت اعتذر فيه رفيق بوبكر من الجمهور، أفادت مصادر” اليوم 24″ أن النيابة العامة بالدار البيضاء، أمرت باستدعاء الممثل المغربي للتحقيق معه على خلفية الفيديو الذي اعتبره كثيرون تطاولا على المقدسات الدينية.

وحاول “اليوم 24” الاتصال برفيق بوبكر للتأكد من الموضوع، لكن هاتفه خارج التغطية.

وقال رفيق بوبكر في اعتذاره إن الفيديو موضوع الجدل قديم التاريخ، وتلفظ بمحتواه وهو ليس في كامل وعيه.

هذا وأغضب رفيق بوبكر، عددا كبيرا من الجمهور، بعد انتشار مقطع فيديو بث في إحدى المجموعات الشهيرة، أساء فيه للمقدسات الدنية بعبارات نابية.