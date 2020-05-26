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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحدد أحدث بؤرتين للفيروس والان مع التفاصيل
الثلاثاء 26 مايو 2020
حددت منظمة الصحة العالمية قارتين في العالم كأحدث بؤرتين لفيروس «كورونا» بعد تراجع الوباء في آسيا وأوروبا.
وقال مسؤولون في بيان صحفي أمس إن منظمة الصحة العالمية تعتبر الأمريكيتين البؤرة الجديدة لجائحة فيروس «كورونا»، وإن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.
وأكدت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكيتين ومديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن التفشي يتسارع في دول مثل البرازيل التي سجلت في الأسبوع الماضي أكبر عدد من الوفيات في العالم لفترة سبعة أيام منذ بدء تفشي فيروس «كورونا».
إلى ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية إن فريقاً مختصاً بالسلامة سيراجع البيانات حول عقار هيدروكسي كلوروكين بحلول الشهر المقبل، وذلك بعد يوم واحد من استناد مسؤولين إلى مخاوف تتعلق بالأمان دفعتهم إلى وقف استخدام علاج الملاريا في تجربة عالمية على مرضى فيروس «كورونا» المستجد.
وأوقفت المنظمة استخدام العقار في تجربتها التي تشمل بلداناً عدة، بعد دراسة نشرتها مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية، توصلت إلى أن عينة المرضى الذين تم علاجهم بهيدروكسي كلوروكين زادت فيها معدلات الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب.
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