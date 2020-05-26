اليمن.. وفاة طبيب في مستشفى الرازي بأعراض كورونا بأبين

الثلاثاء 26 مايو 2020

توفي، الثلاثاء، طبيب في مستشفى الرازي العام بمدينة جعار، في محافظة أبين، جنوبي اليمن، بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.



وقال مصدر طبي إن شخصا يدعى (ع. ح)، يبلغ من العمر حوالى 45 عاماً، توفي بعد أيام من ظهور أعراض كوفيد- 19 عليه.

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وأضاف إن المتوفى كان يعمل بقسم الطوارئ في هيئة مستشفى الرازي العام بمدينة جعار، وكان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس.

وأشار المصدر إلى أن إدارة المستشفى لم تتخذ أي إجراء وقائي، عقب وفاة الموظف المشتبه إصابته بوباء كورونا