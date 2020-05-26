فرنسا تحذر إسرائيل من ضم أجزاء من فلسطين

الثلاثاء 26 مايو 2020

جددت فرنسا، الثلاثاء، دعوتها الحكومة الإسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة.



وحذرت فرنسا إسرائيل، من أن "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريحات أمام أمام الجمعية الوطنية: "ندعو الحكومة الإسرائيلية للامتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض".

وأضاف: "أي قرار من هذا النوع لا يمكن أن يبقى دون رد".

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وكانت فرنسا حثت شركاءها في أوروبا على ضرورة الرد بصرامة على تهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال دبلوماسيون، إن بلجيكا وأيرلندا ولوكسمبورج تريد أيضا مناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية ضد إسرائيل، في إجراء يتطلب موافقة جماعية من الأعضاء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومة الاحتلال ستبدأ في يوليو/تموز بحث توسيع السيادة لتشمل المستوطنات اليهودية، وغور الأردن في الضفة الغربية، وهو ما جرى بحثه في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وعبر الفلسطينيون عن غضبهم إزاء خطط إسرائيل تعزيز قبضتها على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، وهي الأراضي التي يسعون لاستعادتها من أجل إقامة دولتهم.

ولم يذكر دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي تفاصيل بشأن الإجراءات العقابية التي ربما تفكر فيها الدول الأعضاء في الاتحاد، لإثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة.