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سوريا تتهم القوات التركية باختطاف 30 مدنيا بالحسكة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتهم القوات التركية باختطاف 30 مدنيا بالحسكة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020

اتهمت السلطات السورية، الأحد، قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية، باختطاف 30 مدنيا بريف الحسكة.

 

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن الاحتلال التركي والعناصر المسلحة الموالية له، اختطفت المدنيين من قرية تل حلف بريف رأس العين شمال غربي الحسكة.

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وبحسب الوكالة، فإن قوات الاحتلال التركي وعدداً من مرتزقتها، داهمت عدداً من منازل قرية تل حلف بريف رأس العين، ونصبوا عدة حواجز عند مداخلها، واقتادوا أكثر من 30 شخصاً إلى جهات مجهولة.

 

 

وشهدت قرية تل حلف التي احتلتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته في سياق عدوانها على الأراضي السورية، تفجيرات عديدة خلال الأشهر الماضية، أسفرت من مقتل وإصابة المئات من السوريين.

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