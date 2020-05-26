شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ألماني : تمديد قواعد التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول حكومي بارز اليوم الثلاثاء إن الحكومة الألمانية ورؤساء وزراء الولايات اتفقوا على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو حزيران لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويأتي الاتفاق بعد خلاف بين السلطات الاتحادية وسلطات الولايات حول مدى سرعة تخفيف إجراءات العزل التي ساعدت أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد السكان على تجاوز التفشي بعدد قليل نسبيا من الوفيات على مدى الشهرين الماضيين.