شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 789 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و14 حالة وفاة مقابل 702 إصابة و19 وفاة أمس الاثنين.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء بلغ 18756 حالة من ضمنهم 797 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 5027 حتى اليوم في حين كان 4900 حتى أمس.

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وقال المتحدث إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 5606 من ضمنهم المتعافون البالغ عددهم 5027. وبلغ العدد الإجمالي حتى أمس 5481.

وأبدت مصر الأسبوع الماضي مؤشرا على توسيع نطاق فحوص الفيروس إذ أعلنت أن جميع المستشفيات العامة البالغ عددها 320 في البلاد ستتيح الفحص لمن تظهر عليهم أعراض المرض.

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس آذار شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيا.