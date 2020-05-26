شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا : وفيات كورونا 27117 والإصابات 236259 والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الثلاثاء إن إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا منذ بدء التفشي بلغ 27117، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 236259.
وخفضت العدد الإجمالي للوفيات أمس الاثنين بنحو ألفين بعد مراجعة البيانات المقدمة من الأقاليم، وهي خطوة أثارت انتقادات شديدة من المعارضين السياسيين.
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