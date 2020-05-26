ولي عهد أبوظبي ورئيس إندونيسيا يبحثان جهود احتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل احتواء فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جوكو ويدودو بحثا خلاله علاقات الصداقة وجوانب التعاون المختلفة بين البلدين وفرص تنميتها ودعمها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتبادل الجانبان، خلال الاتصال، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربين عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار وأن تنعم الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام.

وتطرق الجانبان إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة في ما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة للاستجابة الفاعلة لمواجهة تحدي " كورونا " وسبل الحد من آثاره الإنسانية على المستويات كافة.

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وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر تويتر: "تلقيت اتصالًا من الصديق جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا بحثنا خلاله تعزيز علاقات الصداقة وجوانب التعاون بين البلدين".

وأضاف أنه "تم بحث إلى جانب ذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود احتواء انتشار فيروس كورونا".

وسجلت وزارة الصحة الإندونيسية 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23165.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة للصحفيين إن البلاد شهدت 27 وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1418.

وحتى، الثلاثاء، وصل عدد الفحوص إلى 188302 وعدد المتعافين إلى 5877.