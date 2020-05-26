شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أنقرة وتل أبيب.. رسائل سرية تكشف خبايا عمق العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، النقاب عن تبادل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرسائل بسرية لتحسين العلاقات بين الطرفين.



وقالت الإذاعة الإسرائيلية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "إسرائيل نقلت إلى أنقرة مؤخرا، رسائل اقترحت على الأخيرة استغلال تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل لتحسين العلاقات بين البلدين".

وأضاف المصدر أن النظام التركي يتريث في ضوء نية الحكومة الإسرائيلية ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية .. وفق “العين“.

وجاءت الرسائل السرية بين الطرفين في ظل تكتم النظام التركي على هذه الاتصالات التي ما زالت مستمرة بسرية كبيرة رغم تعدد اللقاءات بين الطرفين، بحسب مراقبين.

المراقبون أكدوا أيضاً أن أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوقفا التراشق بينهم بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة إشارات غزل بين الحكومة الإسرائيلية ونظام الرئيس التركي على الرغم من التصريحات التي تصدر عن الأخير بشأن القدس والقضية الفلسطينية التي يتخذها أردوغان مطية لتحقيق أهدافه الخبيثة في المنطقة وشعارا للمتاجرة.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، تدوينة قالت فيها: "نحن فخورون بعلاقاتنا الدبلوماسية مع تركيا ونأمل أن تنمو هذه العلاقات لتصبح أكثر قوة في المستقبل".

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وأمس الأول الأحد، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" استئناف طائرات الشحن بين تركيا وإسرائيل بعد توقف دام لنحو 10 سنوات.

ورحب مصد إسرائيلي رسمي "بتجديد تسيير طائرات الشحن بين الجانبين الإسرائيلي والتركي لمواجهة جائحة كورونا بعد انقطاع استمر 10 أعوام".

كما كشف النقاب عن اتصالات لتوقيع تركيا وإسرائيل اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وجاء ذلك بعد أن عرضت تركيا على إسرائيل أن يمر أنبوب تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، رغم أن أنقرة كانت قد احتجت على اتفاق بين إسرائيل وقبرص واليونان بشأن مرور أنبوب تصدير الغاز تحت البحر من خلال هذه الدول.

وتفيد معطيات إسرائيلية عن تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل.

وأعلنت شركة الطيران التركية تسيير رحلاتها الجوية بين تركيا ومطار بن غوريون الإسرائيلي بعد توقفها بسبب أزمة كورونا.

وتسير شركات الطيران التركية أكثر من 10 طائرات يوميا بين مدن تركية ومطار بن جوريون الإسرائيلي.

كما تعد تركيا هي الوجهة الأولى للسياح الإسرائيليين، حيث يسافر هؤلاء إلى آسيا عبر تركيا مستخدمين الخطوط الجوية الإسرائيلية