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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة بغزة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة بغزة، عصر الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المحجورين في مراكز الحجر الصحي بالقطاع.
وذكرت الوزارة أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في القطاع منذ مارس/آذار الماضي بلغ 58 حالة، توفيت حالة واحدة منهم، وتعافت 18 حالة، فيما لا تزال 39 حالة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح البري.
يذكر أن الإصابات الجديدة تمّ تسجيلها في صفوف المواطنين العائدين مؤخرًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وحاجز بيت حانون/"إيرز"، والذين تمّ نقلهم جميعًا فور وصولهم القطاع إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي.
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