اخبار العالم

وزارة الصحة بغزة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة بغزة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

وزارة الصحة بغزة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عصر الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين المحجورين في مراكز الحجر الصحي بالقطاع.

Advertisements

 

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في القطاع منذ مارس/آذار الماضي بلغ 58 حالة، توفيت حالة واحدة منهم، وتعافت 18 حالة، فيما لا تزال 39 حالة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح البري.

 

يذكر أن الإصابات الجديدة تمّ تسجيلها في صفوف المواطنين العائدين مؤخرًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وحاجز بيت حانون/"إيرز"، والذين تمّ نقلهم جميعًا فور وصولهم القطاع إلى مراكز الحجر الصحي الإلزامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة بغزة تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا