حسن: تأمين مليونين كمامة والهدف من محاضر الضبط حمايتكم لا تغريمكم

كشف وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن تأمين مليون كمامة إضافية، ليصل العدد إلى مليونين، قائلاً: "سيتم توزيعهم بالطريقة التي ترونها مناسبة".

وشدد وزير الصحة العامة على أن الهدف من محاضر الضبط، التي أعلنت عنها ​قوى الأمن الداخلي​ اليوم، حماية المواطنين لا تغريمهم.

وكان حسن قد أعلن، في وقت سابق، أن "مليون كمامة ستوزع مجانا بالتعاون بين وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والبلديات"، مشيراً إلى أن "كمامة ومسافة تباعد آمنة، من مسلمات رحلة العودة الواعية".