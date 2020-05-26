مفوضية شؤون اللاجئين: نوزع أدوات تنظيف ونعمم الارشادات للاجئين

كشفت المسؤولة الاعلامية في ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ ليزا أبو خالد أن "الاصابات ي​فيروس كورونا​ التي سُجلت في صفوف اللاجئين هي لأشخاص يعيشون في أبنية وليس في أماكن مكتظة كتجمعات الخيم"، مؤكدة أنها "ومنذ تفشي فيروس كورونا في ​لبنان​، تعمل مع ​وزارة الصحة العامة​ والسلطات المعنية لمنع تفشي الفيروس في صفوف اللاجئين".

وأشارت أبو خالد في حديث تلفزيوني إلى أن "المفوضية تقوم بحملة توعية وتقدم المعلومات اللازمة عن الفيروس الى اللاجئين، مؤكدة أنه يتم توزيع أدوات التنظيف وتعميم الارشادات عليهم كما الحرص على تطبيقها".