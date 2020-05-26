كشفت المسؤولة الاعلامية في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليزا أبو خالد أن "الاصابات يفيروس كورونا التي سُجلت في صفوف اللاجئين هي لأشخاص يعيشون في أبنية وليس في أماكن مكتظة كتجمعات الخيم"، مؤكدة أنها "ومنذ تفشي فيروس كورونا في لبنان، تعمل مع وزارة الصحة العامة والسلطات المعنية لمنع تفشي الفيروس في صفوف اللاجئين".
وأشارت أبو خالد في حديث تلفزيوني إلى أن "المفوضية تقوم بحملة توعية وتقدم المعلومات اللازمة عن الفيروس الى اللاجئين، مؤكدة أنه يتم توزيع أدوات التنظيف وتعميم الارشادات عليهم كما الحرص على تطبيقها".
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية شؤون اللاجئين: نوزع أدوات تنظيف ونعمم الارشادات للاجئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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