الحواط: لن نسمح لشبيحة وزعران بانتهاك التعايش في جبيل

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "مصرون على العيش المشترك في جبيل التي صمدت في أحلك الظروف وأعطت أمثولة لباقي المناطق اللبنانية".

وشدد النائب الحواط على أننا "‏لن نسمح بعد اليوم لبعض الشبيحة و"الزعران" بانتهاك التعايش في جبيل، ونطالب الدولة بالتدخل فورا وإحقاق حق من سلب حقه في لاسا منعا لتشريع حالة الغاب المرفوضة جملة وتفصيلا".