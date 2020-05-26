الحواط: لن نسمح لشبيحة وزعران بانتهاك التعايش في جبيل

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أننا "مصرون على العيش المشترك في جبيل التي صمدت في أحلك الظروف وأعطت أمثولة لباقي المناطق اللبنانية".
وشدد النائب الحواط على أننا "لن نسمح بعد اليوم لبعض الشبيحة و"الزعران" بانتهاك التعايش في جبيل، ونطالب الدولة بالتدخل فورا وإحقاق حق من سلب حقه في لاسا منعا لتشريع حالة الغاب المرفوضة جملة وتفصيلا".
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