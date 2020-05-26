تعقيم قصر العدل في زحلة بتوجيهات من ابو جودة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة عن أنه وبتوجيهات من محافظ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جودة​ ومتابعة من ​المجلس الأعلى للقضاء​ والنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات جرى اليوم تعقيم ​قصر العدل​ في زحلة وتكفل اتحاد بلديات قضاء زحله الذي برأسه رئيس بلدية ​تعلبايا​ جورج صوان بكل تكاليف الحملة التي شملت تعقيم كل الطوابق بشكل كامل من الطابق السادس الى الارضي مع مباني المعلومات و​الشرطة القضائية​ وقيادة المنطقه الكائنة في السرايا ومكاتب ​امن الدولة​ والمخابرات والاستقصاء و مكاتب أخرى.

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