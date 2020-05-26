الطقس غداً صاف اجمالاً الى قليل الغيوم

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأربعاء صاف اجمالاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، دون تعديل يذكر على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.
أما الخميس، فقليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل، والجمعة غائم جزئياً إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.
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