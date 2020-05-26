الطقس غداً صاف اجمالاً الى قليل الغيوم

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأربعاء صاف اجمالاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ على الجبال وفي الداخل، دون تعديل يذكر على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.

أما الخميس، فقليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل، والجمعة غائم جزئياً إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.