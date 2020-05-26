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الطقس غداً صاف اجمالاً الى قليل الغيوم

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أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن الطقس المتوقع في لبنان يوم الأربعاء صاف اجمالاً الى قليل الغيوم مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ على الجبال وفي الداخل، دون تعديل يذكر على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة.

أما الخميس، فقليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال و في الداخل، والجمعة غائم جزئياً إلى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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