بوصعب: البروباغندا بتوقيف شاحنات لا تعني إقفال المعابر غير الشرعية

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إلياس بو صعب، في حديث تلفزيوني، إلى أن الحكومة السابقة هي من أخذت قرار إقفال المعابر غير الشرعية ومعها المجلس الأعلى للدفاع.
وشدد بو صعب على أنه لم ينف وجود معابر غير شرعية بل صوب موضوع العدد الذي يتراوح بين 8 و12، داعياً إلى سؤال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون عن العوائق لأن القرار السياسي موجود، وبالتالي الكرة اليوم هي في ملعب الأجهزة الأمنية.
ورداً على سؤال، أكد بو صعب أنه تبلغ عدم كان وزيراً للدفاع الوطني من مسؤول لجنة الإرتباط والتوثيق في "حزب الله" بأن الحزب غير معني بموضوع المعابر الشرعية.
وأوضح أن "البروباغندا بتوقيف شاحنات لا تعني إقفال المعابر، كما ان توقيف الشاحنات ليس بجديد فقد أوقفنا المئات منها سابقاً وستسمعون الكثير عنها وعما فعلته حكومتنا".
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