نادي القضاة: هذا الوطن بريء لم يشهد زورا لكن شهدوا بالزور عليه

رأى "​نادي قضاة لبنان​" أن "اضمحلال مفهوم ​الدولة​ والمؤسسات والمصلحة العامة، الذي أمسى سرابا، لم يأت من العدم، بل من جهود من خان الأمانة، أمانة الوطن"، مؤكدا "اننا لا نزال نعايش ترددات فكر مخالف، لأبسط مفاهيم دولة القانون"، لافتة إلى أنه "هكذا يطالعنا بعض نواب الأمة، بتضامن مزيف، منتفضين على صدور قرار قضائي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أصول نائب، على خلفية التعرض لكرامة القضاء، متسائلين عن مدى ممارسة هيئة القضايا لدورها في قضايا أخرى، وواصفين القرار بغير القانوني، مطالبين المشرع الأول بحل الموضوع".

وأكد النادي في بيان أن "رجالات الدولة الذين نفتقدهم منذ زمن، يهبون للدفاع عن مؤسسات الدولة ويشدون على يد كل من يعمل لرفعتها، وذلك حتى لو كان هذا العمل على حساب مصلحتهم الخاصة، أو مصلحة دائرتهم الضيقة، كما أن مفعول الشعارات الرنانة التي يطلقونها عن ​مكافحة الفساد​ واستقلالية القضاء، لا ينتهي عند تعارضها ومصالحهم هذه".

ولفت إلى أن "هذا الوطن بريء لم يشهد زورا، لكن شهدوا بالزور عليه، فكفى زورا بوطن الشرفاء".