أبو الحسن: نجدد تمسكنا بإتفاق الطائف وندعو الى تطبيق كل مندرجاته

أشار سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "أن السجال القائم حول النظرة الى طبيعة النظام ووضع اللبنانيين أمام طروحات تزعزع الوحدة وتضرب صيغة العيش الواحد هو أمر خطير وفيه تجاوز لرأي مكونات أساسية".

ولفت إلى أننا "نجدد تمسكنا ب​إتفاق الطائف​ كتسوية إرتضيناها وندعو الى تطبيق كل مندرجاته تمهيداً للإنتقال الى ​الدولة المدنية​ التي تبقى هي الحل".