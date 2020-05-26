النشرة: قرار فلسطيني بتسليم مروجي المخدرات ومطلقي الرصاص للدولة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن أن اللجنة المصغرة للفصائل الفلسطينية و​اللجان الشعبية​ والأهلية في منطقة صور عقدت اجتماعاً طارئاً، "لمناقشة تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي حصلت في ​مخيم الرشيدية​، والتي سقط نتيجتها أبرياء من شعبنا".

وبناءً عليه تم اتخاذ قرار جماعي "بتكليف القوة الأمنية بتسليم مروجي وتجار ​المخدرات​ إلى السلطات اللبنانية المختصة، وكل من يثبت تورطه في ترويج المخدرات و​إطلاق النار​ العبثي".