أفاد مراسل "الخليج 365" عن أن اللجنة المصغرة للفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأهلية في منطقة صور عقدت اجتماعاً طارئاً، "لمناقشة تداعيات الأحداث الأمنية الأخيرة التي حصلت في مخيم الرشيدية، والتي سقط نتيجتها أبرياء من شعبنا".
وبناءً عليه تم اتخاذ قرار جماعي "بتكليف القوة الأمنية بتسليم مروجي وتجار المخدرات إلى السلطات اللبنانية المختصة، وكل من يثبت تورطه في ترويج المخدرات وإطلاق النار العبثي".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قرار فلسطيني بتسليم مروجي المخدرات ومطلقي الرصاص للدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.