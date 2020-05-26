مستقبل وطن في السويس يوزع 3 آلاف كرتونة كعك

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

وزع حزب مستقبل وطن في السويس 3000 علبة كعك ومخبوزات العيد على المواطنين في عدة مناطق بأحياء المحافظة تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ونائبه المهندس أشرف رشاد، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

واستهدف أعضاء الحزب التوزيع في بعض المناطق التي شملتها مبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم" لتوزيع المواد الغذائية، لإدخال البهجة السرور على الأهالي.

وقال المحاسب أحمد خشانة، أمين الحزب في السويس في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن الحزب حريص على مواصلة الفعاليات والأنشطة الخدمية لتحقيق مشاركة مجتمعية بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".