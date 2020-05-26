مستشفى الصدر بالمحلة يعلن شفاء 7 حالات مصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلنت مستشفى صدر المحلة، بقيادة الدكتور محمد حيدر مدير المستشفى، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 7 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا وخروجهم ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد حيدر، مدير مستشفى الصدر بالمحلة، استقبال حالات من جميع أنحاء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه من جانب فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وعمال.