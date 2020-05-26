بالصور.. الأبنية التعليمية تنشئ مدرسة حكومية بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أنشأت هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية، برئاسة المهندسة هالة شندي، مدير عام الهيئة، مدرسة حكومية بشبرا الخيمة بجوار إدارة غرب شبرا التعليمية.

والمدرسة لخدمة مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية، في أقل من 10 أشهر، طبقا للرسومات المعتمدة.

من جانبه قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المدرسة مكونة من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بها فصول رياض أطفال، ودورات مياه مصممة خصيصًا لخدمة رياض الأطفال.

من جانبه باشر المهندس سيد عواد رئيس قطاع شبرا، أعمال الشركة المنفذة للمدرسة، حتى جرى تسليمها وأصبحت جاهزة لافتتاحها هذا العام.

يشار إلى أن هيئة الأبنية التعليمية، أحد قطاعات وزارة التربية والتعليم، تتولى تخطيط المباني التعليمية وتطوير مواصفات تصميمها وتحديد نظم وقواعد البناء، واتخاذ كل ما يلزم لإنشاء المبانى التعليمية وصيانتها، وتستهدف الهيئة التي تشارك الوزارة في تنفيذ إستراتيجيتها، أن تقضي على مشكلات التعليم بنهاية تنفيذ الخطة الموضوعة حتى 2030.