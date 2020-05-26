السعودية تسجل 12 وفاة و1931 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - السعودية - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 76726 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد لعالي، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة إلى411 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 2782 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 48450 حالة.
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