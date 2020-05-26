النمسا تدعو لتضافر الجهود الدولية لدعم قضية مكافحة تغير المناخ

أكد الرئيس النمساوي، إلكسندر فان دير بيلين، ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم قضية مكافحة تغير المناخ، مشيرًا إلى أهمية ألا تتسبب جائحة كورونا في تعطيل التعاون الدولي فى مجال حماية البيئة والمناخ.
وقال الرئيس النمساوي فى كلمة له اليوم الثلاثاء،إن القمة العالمية النمساوية لمواجهة أزمة المناخ والتى كان من المقرر بدء أعمالها اليوم فى فيينا تم تأجيلها الى 17 سبتمبر المقبل بسبب تداعيات أزمة كورونا مع احتمال عقدها عن بعد.
وأوضح الرئيس النمساوي أن العمل الحازم وحده هو الطريق للتغلب على أزمة المناخ، مشيرا إلى أن الاتصالات والتعاون المستمر مع النجم الأمريكي أرنولد شوارزنيجر مفوض الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ والذي يبذل جهودا مقدرة فى الحشد الدولي لهذه القضية.
وأضاف فان دير بيلين أننا سنعمل معًا بشجاعة وثقة من أجل مستقبل صحي جيد.
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