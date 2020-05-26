لافروف: موسكو تؤيد وقفاً فورياً لإطلاق النار في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن لافروف نقل الرسالة إلى عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في اتصال هاتفي، المتحالف مع حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد ويعارض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس.

وكانت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا أشارت في بيان اليوم إلى أن #روسيا نشرت مؤخرا مقاتلات عسكرية في #ليبيا لدعم مرتزقة من الروس يقاتلون هناك.

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