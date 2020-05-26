كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تسجل 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في إيطاليا اليوم الثلاثاء، 397 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 350 ألفا، و555 إصابة.

وأشارت وكالة الحماية المدنية، إلى أن الوفيات الناجمة عن وباء "كوفيد - 19" في إيطاليا، سجلت نسبة 78 %، مقابل 92 % في اليوم السابق، في حين ارتفع العدد اليومي للحالات الجديدة إلى 397 من 300 يوم الاثنين. وقالت الوكالة، إن "إجمالي عدد القتلى منذ ظهور المرض بلغ 32 ألفا و955 حالة وفاة، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما تسجل البلاد سادس أعلى رصيد عالمي بعدد الحالات المؤكدة 230555. وتابعت: "هناك 521 شخصا في العناية المركزة يوم الثلاثاء، منخفضا عن 541 يوم الاثنين، محافظين على انخفاض طويل الأمد". وقالت الوكالة، انه "تم اختبار 2.253 مليون شخص للفيروس مقابل 2.219 مليون يوم الاثنين من بين حوالي 60 مليون نسمة".