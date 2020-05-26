استئناف الدراسة "عن بعد" بالإمارات غداً في جميع المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، اليوم، عن استئناف الدراسة "عن بعد" في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، يوم غد الأربعاء.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غداً الأربعاء 27 مايو استئناف الدراسة (عن بعد) في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة".

وأضافت التربية: "حيث من المقرر أن تنطلق حصص المرحلتين الثانية والثالثة (الصفوف من 5 إلى 12 ) الساعة 9 صباحاً، في حين يبدأ طلبة مدارس الحلقة الأولى (الصفوف 1-4) حصصهم الدراسية الساعة 2 ظهراً".