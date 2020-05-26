كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر استئناف الدراسة "عن بعد" بالإمارات غداً في جميع المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، اليوم، عن استئناف الدراسة "عن بعد" في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، يوم غد الأربعاء.
وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غداً الأربعاء 27 مايو استئناف الدراسة (عن بعد) في جميع المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع منهاج الوزارة".
وأضافت التربية: "حيث من المقرر أن تنطلق حصص المرحلتين الثانية والثالثة (الصفوف من 5 إلى 12 ) الساعة 9 صباحاً، في حين يبدأ طلبة مدارس الحلقة الأولى (الصفوف 1-4) حصصهم الدراسية الساعة 2 ظهراً".
وتماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في دولة الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجرائها أكثر من 28 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات، في كشف 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 31081.
وأعلنت الوزارة وفاة 5 مصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة إلى 253.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.
وأعلنت الوزارة شفاء 325 مصاب من الفيروس وتعافيهم من أعراضه بفضل الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتماثلين للشفاء 15982.