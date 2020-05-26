كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "المسماري": تركيا تستمر بإرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا يوميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث بإسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن تركيا مستمرة في خرق القرارات الدولية عبر إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا بشكل يومي عبر رحلات طيران مدنية وعسكرية بحسب موقع "فلايت رادار" المتخصص في مراقبة حركة الطائرات حول العالم.

وأوضح "المسماري"، أنه تم رصد طائرتين من طراز "لوكهيد سي 130 إي" خلال انتقالهما من إسطنبول إلى مصراتة وطائرة تابعة لسلاح الجو التركي غادرت من إسطنبول متجهة إلى ليبيا الطائرات التركية كانت تحمل مرتزقة سوريين هبطوا في مصراتة.

وأشار إلى أنه تجاوز عدد المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا الـ 10 آلاف شخص بينهم قيادات إرهابية.

ونوه بأن الجيش الليبي ضبط الداعشي السوري أبو بكر البويضاني الذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لما يعرف بـ"فيلق الشام"، ليأتي ذلك دليلا جديدا عن تعاون تركيا مع تنظيم داعش الإرهابي لنشر الإرهاب والتطرف في ليبيا والمنطقة.