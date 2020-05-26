كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات السياسية في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عدم جدوى أي محاولات لحل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية.

ويذكر أن أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" الثلاثاء أنّ روسيا أرسلت مؤخرا مقاتلات إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني. وأوضحت أفريكوم من مقرها العام في شتوتغارت بألمانيا أنّ المقاتلات غادرت روسيا وتوقفت أولا في سوريا، حيث "أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي" قبل وصولها إلى ليبيا. Advertisements