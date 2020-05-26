كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عدم جدوى أي محاولات لحل الأزمة الليبية بالطرق العسكرية.
ويذكر أن أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" الثلاثاء أنّ روسيا أرسلت مؤخرا مقاتلات إلى ليبيا لدعم الجيش الوطني.
وأوضحت أفريكوم من مقرها العام في شتوتغارت بألمانيا أنّ المقاتلات غادرت روسيا وتوقفت أولا في سوريا، حيث "أعيد طلاؤها لتمويه أصلها الروسي" قبل وصولها إلى ليبيا.
وتجددت الاشتباكات بشكل عنيف، صباح الثلاثاء، بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق المدعومة من تركيا في محاور عين زاره وطريق المطار والرملة، فيما لا يزال الجيش يمشط منطقة الهيرة بالقرب من مدينة غريان، التي من المتوقع أن يشن الجيش هجوما عليها خلال الساعات أو الأيام القليلة القادم.
وفي الأثناء استمرت قوات الوفاق بالقصف المدفعي على منطقة قصر بن غشير وبير التوتة، مما تسبب بتدمير منازل مواطنين في المنطقة ومقتل رجل ووزجته.
يأتي ذلك فيما أكد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية في مدينة مصراتة، شمال غرب ليبيا، خلال اليومين المقبلين، للقضاء على المليشيات المسلحة.
وبحسب الوكالة، تأخذ قيادات من جماعات الإخوان المسلمين من المدينة مقراً لها لاستقبال الدعم التركي عبر المطار والموانئ في المدينة.