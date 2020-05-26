كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غزة تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع، بعد 3 أيام من تسجيل حصيلة هي الأعلى في القطاع منذ اكتشاف الفيروس المسبب للمرض.

وقالت الوزارة، "تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع العدد الاجمالي إلى 58 حالة منذ مارس الماضي، توفي من بينهم حالة واحدة وتعافي 18 حالة ولازالت 39 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح".

وأضافت الوزارة، أن "الاصابات الثلاثة التي تم تسجليها اليوم هي من بين المحجورين في مراكز الحجر الصحي أيضاً".

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 605 إصابات، 319 في محافظة القدس، 228 في الضفة الغربية، 55 في قطاع غزة، فيما وصلت أعداد الحالات النشطة إلى 114 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و39 في قطاع غزة.