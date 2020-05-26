كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غزة تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع، بعد 3 أيام من تسجيل حصيلة هي الأعلى في القطاع منذ اكتشاف الفيروس المسبب للمرض.
وقالت الوزارة، "تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع العدد الاجمالي إلى 58 حالة منذ مارس الماضي، توفي من بينهم حالة واحدة وتعافي 18 حالة ولازالت 39 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح".
وأضافت الوزارة، أن "الاصابات الثلاثة التي تم تسجليها اليوم هي من بين المحجورين في مراكز الحجر الصحي أيضاً".
وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 605 إصابات، 319 في محافظة القدس، 228 في الضفة الغربية، 55 في قطاع غزة، فيما وصلت أعداد الحالات النشطة إلى 114 حالة بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و39 في قطاع غزة.
وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالوباء مع مليون و662,4 ألف حالة، تليها البرازيل (374,9 ألف) وروسيا (353.4 ألف)، وبريطانيا (262,5 ألف) وإسبانيا (235,4 ألف).
كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين.
كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.