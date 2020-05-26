جهة بني ملال خنيفرة تقترب من الانتصار على كورونا و 3 أقاليم أصبحت خالية من الفيروس

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة أقاليم في الجهة أصبحت خالية من كورونا، بعد شفاء آخر المصابين، ممن كانوا يتلقون العلاج في جناح كوفيد 19 في الفقيه بنصالح.

وحسب المديرية الجهوية للصحة، في جهة بني ملال خنيفرة، فإن كلا من أقاليم خنيفرة، وبني ملال، والفقيه بن صالج، أصبحت خالية تماما من فيروس كورونا.

وأشار المصدر ذاته، إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء بالجهة، الذي وصل إلى 95 حالة، ولاتزال 4 حالات فقط تتلقى العلاج من فيروس كورونا، منها 3 حالات في أزيلال، وحالة وحيدة في مدينة خريبكة.

وقد بلغ إجمالي الإصابات في جهة بني ملال خنيفرة منذ إنطلاق الجائحة إلى 106 إصابة مؤكدة، توفي منهم 7 أشخاص، فيما تم استبعاد 7206 شخص، بعد تحليل مخبري سلبي.