دورتموند يلاقي بايرن ميونيخ في قمة الجولة الـ 28 للبدونسليغا

سعد فاروق – صحافي متدرب
يستقبل اليوم، الثلاثاء، أصدقاء أشرف حكيمي في قمة الجولة 28 للبوندسليغا نادي بايرن ميونيخ في اقوى مباريات الكرة الألمانية، بملعب الرعب سيجنال إيدونا بارك في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت المغرب .
وستجرى أطوار هذه المقابلة النارية أمام مدرجات فارغة بتوجهيات من منظمة الصحة العالمية وبقرار حكومي بسبب تفشي وباء -كوفيد 19- العالمي .
يشار إلى أن دورتموند يدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، خلف بايرن ميونيخ المتصدر بـ61 نقطة ، ما يجعل المواجهة فرصة ذهبية أمام هلاند ورفاقه من أجل تقليص الفارق إلى نقطة واحدة والمنافسة على الدوري .
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