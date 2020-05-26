تنتهي بمراسيم يقودها الملك.. إسبانيا تعلن الحداد 10 أيام على ضحايا فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، الحداد عشرة أيام على ضحايا كورونا، الذين تجاوز عددهم 26 ألفاً و800 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، إن بلادها أعلنت الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على أرواح ما يقرب من 30 ألف شخص، راحوا ضحية جائحة فيروس كورونا، ابتداء من يوم غد الأربعاء، حسب وكالة رويترز.

وأشارت المتحدثة نفسها، في تصريح صحفي، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إلى أنه سيتم تنكيس الأعلام في كل المؤسسات العمومية، وعلى متن السفن الحربية طوال مدة الحداد.

وسينتهي الحداد بمراسم تأبين رسمية، يقودها رئيس الدولة لتكريم المتوفين جراء الوباء، الذين وصل عددهم حتى الآن إلى 26834.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات في إسبانيا، التي تعد من أكثر الدول تضرراً في العالم، بلغ حتى الآن 235400 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.