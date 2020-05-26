فنانة من أصل عربي تتهم الشرطة الفرنسية بالعنصرية.. وزير الداخلية يرد ونقابات الشرطة تعتزم جرها للقضاء

أثارت تصريحات الفنانة الفرنسية من أصل جزائري، كاميليا جوردانا، جدلا كبيرا في فرنسا، منذ يوم أمس، وذلك بعد تصريح اتهمت فيه الشرطة بالعنصرية الممنهجة.

وقالت الممثلة، والمغنية، كاميليا، في تصريح في برنامج فرنسي على قناة “فرنس 2″، إن عددا من سكان ضواحي باريس يتعرضون “لمذابح” من طرف الشرطة، بسبب لون بشرتهم فقط.

وادعت الفنانة الفرنسية أن ضحايا الاعتداءات يتعرضون لها من دون مبرر، وقالت: “إنهم يتوجهون كل صباح إلى عملهم في الضواحي، ويتعرضون لمذابح بسبب لون بشرتهم، إنها حقيقة، هناك آلاف الأشخاص، الذين لا يشعرون بالأمان أمام شرطي، وأنا واحدة منهم”.

تصريح كاميليا دفع وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، للرد عليها في تغريدة على “تويتر”، مهاجما إياها، حيث قال: “هذه التصريحات الكاذبة، والمخزية تغذي الكراهية، والعنف”.

وخرج اتحاد نقابة الشرطة الفرنسية، كذلك، ببيان حول التصريح، معتبرا تصريحات جوردانا “اتهامات غير مقبولة ضد الشرطة”، وسيتم تقديم شكاية بها حول الموضوع .