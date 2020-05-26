سلطات مليلية المحتلة: حفار قبور المسلمين متهم بالاعتداء جنسيا على عالقة مغربية

خرجت سلطات مدينة مليلية المحتلة للتعليق، رسميا، على ادعاء بالتعرض للاعتداء الجنسي، تقدمت به مغربية من ضمن العالقين، الذين تم إيواؤهم في مسجد المدينة.

وأوضحت سلطات المدينة، حسب وسائل إعلام إسبانية، أن الأمر يتعلق بموظف في بلدية المدينة، مكلف بحفر القبور في المقبرة الخاصة بالمسلمين، اتهمته مغربية بالاعتداء جنسيا عليها.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم توقيف المشتبه فيه، منتصف ليلة أمس الاثنين، من طرف الشرطة، بعد تقديم عالقة مغربية لشكاية، قالت فيها إنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرفه، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، في المقبرة الإسلامية.

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يذكر أن العشرات من المغاربة لايزالون عالقين في مدينة مليلية المحتلة، وسبق لعدد منهم، خصوصا النساء، أن خرجن في مقاطع فيديو يناشدن السلطات المغربية التدخل لإخراجهن، وأطفالهن من المدينة المحتلة، متحدثات عن ظروف إيوائهن غير الإنسانية.

وكان المغرب قد سارع، بعد ساعات عن تسجيل وفاة مغربية في ملجأ العالقين في مليلية المحتلة، إلى تنظيم أول رحلة عودة، شملت مائتي شخص، إلا أنه لم ينظم بعدها أية رحلة مماثلة، بعد التأكد من تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف العائدين من المدينة المحتلة.

وفي المقابل، نظمت السلطات المغربية ثلاث رحلات عودة للعالقين المغاربة في مدينة سبتة المحتلة، في أوقات متقاربة، وسط توقع بأن تنظم عملية رابعة، قدمت سلطات المدينة المحتلة لائحة بأسماء المستفيدين منها للسلطات المغربية، في انتظار التأشير عليها.