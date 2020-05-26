شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طاقم ناقلة مواشي كويتية بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكدت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية إصابة بعض أفراد طاقم سفينتها "الكويت" بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن سفينتها "الكويت" قد غادرت الكويت قبل أكثر من 20 يوما، ثم غادرت آخر ميناء في الخليج العربي بتاريخ 7 الجاري متوجهة إلى أستراليا حيث وصلت يوم الجمعة الماضي، وأثناء الرحلة ظهرت أعراض ارتفاع الحرارة على بعض أفراد الطاقم، وعليه وحسب البروتوكول تم إبلاغ السلطات الأسترالية بذلك قبل وصول السفينة إلى أستراليا بـ 48 ساعة.

وأضافت أنه فور وصول السفينة تم أخذ مسحة من 7 من طاقم السفينة الذين ارتفعت درجة حرارتهم وتعافوا أثناء الرحلة وتأكد إصابة ستة منهم بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ إجراءات عزلهم فورا لمدة 14 يوما، وسيتم العمل على إجراء الفحص على باقي أفراد طاقم السفينة وعددهم 42 شخصا للتأكد من خلوهم من المرض.