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بينها 163 في بغداد .. العراق يسجل 216 اصابة بفيروس كورونا اليوم

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اعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 216 حالة اصابة بفيروس في عموم العراق بينها 163 اصابة في العاصمة بغداد فقط، ليرتفع عدد الاصابات منذ بدء تفشي المرض في البلاد الى ٤٨٤٨ اصابة.
وقالت دائٔرة الصحة العامة التابعة للوزارة في بيانها اليومي حول الموقف الوبائٔي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم فحص (٤٩٢٠) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٩٣٦٧)".

وأوضحت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم سجلت (٢١٦) إصابة في العراق، منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض".

وبينت أن توزيع الاصابات جغرافيا كما هو موضح ادناه:

بغداد/ الرصافة: ٦٢
بغداد/ الكرخ: ١٠١
مدينة الطب: ٥
النجف: ٥
البصرة: ٣
اربيل: ٨
بابل: ٨
كربلاء: ٦
واسط: ٣
ديالى: ٢
الديوانية: ١
ذي قار: ١
نينوى: ٩
صلاح الدين: ٢

أما توزيع حالت الشفاء: ٤١ حالة ، وكما يلي:

البصرة: ٢٥
كركوك: ١٠
ديالى : ١
واسط: ١
بابل: ١
ذي قار : ١
نينوى: ٢

أما الوفيات : ٦ حالات وكانت :
حالة في بغداد/ الرصافة
٤ حالات في بغداد/ الكرخ
حالة في ديالى

مجموع الإصابات : ٤٨٤٨
مجموع حالات الشفاء: ٢٨٥٢
الراقدين الكلي: ١٨٢٧
الراقدين في العناية المركزة: ٣٤
مجموع الوفيات: ١٦٩

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