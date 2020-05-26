بينها 163 في بغداد .. العراق يسجل 216 اصابة بفيروس كورونا اليوم

اعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، تسجيل 216 حالة اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق بينها 163 اصابة في العاصمة بغداد فقط، ليرتفع عدد الاصابات منذ بدء تفشي المرض في البلاد الى ٤٨٤٨ اصابة.
وأوضحت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم سجلت (٢١٦) إصابة في العراق، منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض".
وبينت أن توزيع الاصابات جغرافيا كما هو موضح ادناه:
بغداد/ الكرخ: ١٠١
مدينة الطب: ٥
النجف: ٥
البصرة: ٣
اربيل: ٨
بابل: ٨
كربلاء: ٦
واسط: ٣
ديالى: ٢
الديوانية: ١
ذي قار: ١
نينوى: ٩
صلاح الدين: ٢
أما توزيع حالت الشفاء: ٤١ حالة ، وكما يلي:
كركوك: ١٠
ديالى : ١
واسط: ١
بابل: ١
ذي قار : ١
نينوى: ٢
أما الوفيات : ٦ حالات وكانت :
حالة في بغداد/ الرصافة
٤ حالات في بغداد/ الكرخ
حالة في ديالى
مجموع الإصابات : ٤٨٤٨
مجموع حالات الشفاء: ٢٨٥٢
الراقدين الكلي: ١٨٢٧
الراقدين في العناية المركزة: ٣٤
مجموع الوفيات: ١٦٩
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