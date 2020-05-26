بينها 163 في بغداد .. العراق يسجل 216 اصابة بفيروس كورونا اليوم

وقالت دائٔرة الصحة العامة التابعة للوزارة في بيانها اليومي حول الموقف الوبائٔي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم فحص (٤٩٢٠) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٩٣٦٧)".وأوضحت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم سجلت (٢١٦) إصابة في العراق، منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض".

وبينت أن توزيع الاصابات جغرافيا كما هو موضح ادناه: