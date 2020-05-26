داخلية سوريا: منع التجمعات بالأماكن العامة المفتوحة والمغلقة مستمر

جددت ​وزارة الداخلية السورية​ التأكيد على منع التجمعات بكافة أشكالها في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة، بما فيها الأسواق والحدائق والمنتزهات والساحات، حيث أنها "أصدرت مجموعة من التعاميم تضمنت تخفيفا لبعض الإجراءات المفروضة بظل تفشي ​كورونا​ عالميا، وهذا التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية لا يعني أن وباء كورونا قد انتهى، فهو وباء قاتل ولم ينته بعد وقد يتحول لكارثة إن لم يتعامل معه بمسؤولية".

ودعت الوزارة في بيان، الوحدات الشرطية التابعة لها إلى "الحد من الازدحام وتحقيق التباعد بأماكن تقديم الخدمات للمواطنين مع الالتزام بشروط السلامة الصحية داخل هذه الأماكن، ومراقبة مدى التزام أصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية بمواعيد الفتح والإغلاق لمنشآتهم، بالإضافة لتكثيف وتسيير الدوريات بشكل دائم لمتابعة مدى التزام المواطنين وأصحاب الفعاليات بالضوابط المشار إليها تحت طائلة المساءلة القانونية".